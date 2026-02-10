7.6 C
Prizren
E martë, 10 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

By admin

Kombëtarja e Kosovës në hendboll për vajza U16 ka shënuar fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar.

Të martën paradite, në Pallatin e Rinisë në Prishtinë, hendbollistet kosovare mposhtën Bullgarinë me rezultat 20:17, duke regjistruar një fitore të rëndësishme dhe inkurajuese në këtë garë ndërkombëtare.

Vajzat e Kosovës e nisën ndeshjen më mirë dhe dominuan në pjesën e parë, të cilën e fituan me rezultat 7:4. Në pjesën e dytë u zhvillua një lojë më e fortë dhe më e baraspeshuar, ku Bullgaria arriti ta fitojë këtë pjesë me rezultat 8:7.

Megjithatë, në pjesën e tretë dhe të fundit, përfaqësuesja e Kosovës tregoi qetësi dhe organizim të mirë në lojë, duke qenë vazhdimisht në epërsi. Me aksione të rrjedhshme dhe mbrojtje të sigurt, vajzat tona arritën ta ruajnë avantazhin dhe ta mbyllin ndeshjen me fitore.

Kjo fitore pritet të shërbejë si motivim i madh për Kombëtaren e Kosovës për paraqitje edhe më të mira në vazhdim të Kampionatit Mesdhetar./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet në Prizren një i kërkuar i dënuar me mbi dy vjet burg për grabitje
Next article
Lirohet Haxhi Shala

Më Shumë

Fokus

Gjendet e vdekur një grua në Prizren

Një grua është gjetur e vdekur në banesën e saj në Prizren. Sipas njoftimit nga Policia, njësitet relevante kanë dalë në vendin e ngjarjes ku...
Fokus

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës – Drejtorinë për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsion, ka nisur hetime pas informacioneve...

Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Portreti i Ymer Prizrenit pasuron fondin e muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Ky është punonjësi i Doganës që u gjet i vdekur në banesën e tij në Prizren

Finalja e Kupës në Prizren?

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML

Caktimi i paraburgimit për 9 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren, Apeli e kthen rastin në rivendosje

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

Mozzik godet me “Diss”, kënga me tekst kontrovers që po trazon publikun

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne