Lirohet Haxhi Shala

By admin

Është liruar Haxhi Shala.

Lajmin e ka bërë të ditur djali i tij, Flakroni përmes një fotografie të postuar në Facebook.

“Mirë se erdhe në atdhe, babi”, ka shkruar ai.

