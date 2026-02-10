8.1 C
Prizren
E martë, 10 Shkurt, 2026
type here...

Fokus

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

By admin

Punimet për rregullimin e rrugës “Xhemë Gostivari” po vazhdojnë me intensitet të lartë, në kuadër të projekteve infrastrukturore të Komunës së Prizrenit.

Sipas njoftimit të Komunës, projekti po realizohet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe parashikon asfaltimin e plotë të këtij aksi të rëndësishëm rrugor. Rruga “Xhemë Gostivari” ka rëndësi të veçantë për qytetin, pasi shërben si lidhje mes disa lagjeve dhe ndikon drejtpërdrejt në lehtësimin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve.

“Punimet për rregullimin e rrugës “Xhemë Gostivari” po vazhdojnë me intensitet të lartë. Ky projekt i Drejtorisë së Shërbimeve Publike do të përmbyllet me asfaltimin e plotë të këtij aksi të rëndësishëm rrugor, i cili shërben si lidhje mes lagjeve dhe lehtëson qarkullimin e qytetarëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Marketing

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Lirohet Haxhi Shala
Next article
Suharekë: Për manipulim të votave intervistohen 71 persona, 19 ndalohen

Më Shumë

Lajme

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’i dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’ia dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare. Ajo kishte kërkuar ndihmë për të financuar operacionin, i cili kushton 60...
Lajme

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

Kujtim Gashi ka fituar votat e nevojshme për të qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Nënkryetari i komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi ka thënë...

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Prokuroria nis hetimet ndaj anëtarëve të QNR-së në Dragash

Një person gjendet i pajetë në Rahovec, trupi dërgohet në IML

Arrestohet një person në Malishevë për dhunë ndaj gruas, lëndohen dy policë gjatë intervenimit

Komisionerët nga Dragashi para Krimeve Ekonomike në Prizren – vazhdojnë intervistimet për manipulim votash

Ish-pjesëtari i UÇK-së lirohet nga Serbia

Brad Arnold, këngëtari i bendit “3 Doors Down”, ndërron jetë në moshën 47-vjeçare

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

Bashkimi ndan rrugët me T.J. Bickerstaff

Arrestohen tre persona për grabitje në Prizren, një i dyshuar ende në arrati

Ndalohen mbi 100 kg katalizatorë të bluar të padeklaruar në Vermicë

Bashkimi zyrtarizon Josh Nzeakor

Policia në Prizren thotë se në vitin 2025 veprat penale shënuan ulje prej 2.7%

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne