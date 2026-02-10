8.1 C
Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

By admin

Kujtim Gashi ka fituar votat e nevojshme për të qenë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Nënkryetari i komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi ka thënë për IndeksOnline se do ta mbaj postin e deputetit.

Ish-ministri i Kulturës është rikthyer në Grupin Parlamentar të PDK-së pas një mungese disa vjeçare.

Ai shërbeu si nënkryetar i komunës së Prizrenit në mandatin e kaluar të udhëhequr nga Shaqir Totaj.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thirrur për nesër seancën për konstituimin e Kuvendit. Poashtu, ish-kryeparlamentari Glauk Konjufca pret që nesër të formohet edhe qeveria./IndeksOnline/

