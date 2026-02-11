Fillon FIBA Kampi Potencial për gjyqtarët e basketbollit në Prizren

Nga 11 deri më 13 shkurt, në Prizren po mbahet FIBA Kampi i Potencialëve për gjyqtarët e basketbollit, një ngjarje shumë e rëndësishme për zhvillimin dhe avancimin e gjyqtarëve të rinj.
Ky kamp organizohet nga Federata e Basketbollit e Kosovës në bashkëpunim me FIBA Europe, paralelisht me garat e Final 8 të Kupës së Kosovës për Ligën e Parë dhe Final 4 të Kupës së Femrave.
Sipas FBK-së, në kamp po marrin pjesë 9 gjyqtarë nga Evropa, tre prej tyre nga Kosova, duke përfituar nga ligjëratat dhe përvoja e instruktorëve të njohur të FIBA-s./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren