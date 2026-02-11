9 C
Sot në Prizren nis spektakli i basketbollit

By admin

Nga sot deri më 15 shkurt, palestra “Sezai Surroi” në Prizren do të bëhet epiqendër e basketbollit, me dy turne të rëndësishëm që priten të ofrojnë spektakël dhe ndeshje emocionuese.

Gjysmëfinalet e Femrave sot do të zhvillohen ndeshjet gjysmëfinale të Kupës së Kosovës për femra: Peja 03 vs United Basketball – sfidë që pritet të jetë e barabartë dhe me shumë intensitet. Bashkimi vs Prishtina – një duel ku fituesi ka shanse të mëdha për të mbrojtur titullin.

Aktualisht, fituesi i Kupës është Bashkimi i Prizrenit, i cili synon të triumfojë sërish. Peja 03, Prishtina dhe United Basketball do të japin maksimumin për të arritur finalen dhe për të marrë trofeun e çmuar.

Finalja e femrave do të zhvillohet të premten, duke shënuar kulmin e spektaklit. Final 8 – Liga e Parë (Meshkujt). Në të njëjtën palestër, nga sot deri më 15 shkurt, do të zhvillohet Final 8 i Ligës së Parë, ku tetë skuadra do të luftojnë për trofeun e kësaj lige.

Përballjet pritet të jenë shumë interesante, dhe secila skuadër do të japë maksimumin për të triumfuar.

Orari i Ndeshjeve

11.02.2026 – E mërkurë 14:00

– Proton Cable Prizreni vs Gjakova (GR-A) 16:30

– Peja 03 vs United Basketball (Gjysmëfinale Femrat) 19:00

– Bashkimi vs Prishtina (Gjysmëfinale Femrat)

12.02.2026 – E enjte 14:00

– Istogu vs Kerasan (GR-D) 16:30

– New Basket vs Drita (GR-B) 19:00

– KEKU vs Borea (GR-C)

13.02.2026 – E premte 14:00

– Gjysmëfinale Liga e Parë (GR A – GR D) 16:30

– Gjysmëfinale Liga e Parë (GR B – GR C) 19:00

– Finalja Femrat – Kupa e Kosovës 15.02.2026

– E diel 19:30 – Finalja Liga e Parë

