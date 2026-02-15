7.7 C
Prizren
E diel, 15 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Ismet Munishi arrin fitoren e parë nën drejtimin e Lirisë

By admin

Epoka e Ismet Munishi në Liria ka nisur me fitore.

Prizrenasit triumfuan me rezultat minimal 1-0 ndaj Tefik Çanga në ndeshje të Ligës së Parë. Golin e vetëm të sfidës e shënoi Dijar Nikqi, duke i dhënë tre pikët e vlefshme ekipit të tij.

Me këtë fitore, Liria ngjitet në vendin e 6-të me 39 pikë, ndërsa Tefik Çanga mbetet e 9-ta me 29 pikë./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa
Next article
Gjyqtarët dalin nga parketi në ndeshjen Bashkimi – GO+ Peja, në shenjë proteste për kolegun e tyre

Më Shumë

Fokus

Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike

Familja e Zafir Berishës ka njoftuar se ai ka kaluar me sukses dy ndërhyrje kirurgjike dhe se gjendja e tij shëndetësore është stabile. Në njoftimin...
Lajme

Ish-kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka betohet si deputet i Kuvendit të Kosovës

Ish-kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka dhënë sot betimin si deputet i Kuvendit të Kosovës. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Haskuka...

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Prokuroria nis hetimet ndaj anëtarëve të QNR-së në Dragash

P.C Prizreni në finale

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

Sot në Prizren nis spektakli i basketbollit

Prizreni mobilizohet për finalen e Kupës së Kosovës – Bashkimi dhe Liria mbështesin çikat e qytetit

Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Nuk hyri në qeveri, reagon Duda Balje

Çikat e Bashkimit KAMPIONE të Kupës

Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne