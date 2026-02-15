7.7 C
Prizren
E diel, 15 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Ismet Munishi arrin fitoren e parë nën drejtimin e Lirisë

By admin

Epoka e Ismet Munishi në Liria ka nisur me fitore.

Prizrenasit triumfuan me rezultat minimal 1-0 ndaj Tefik Çanga në ndeshje të Ligës së Parë. Golin e vetëm të sfidës e shënoi Dijar Nikqi, duke i dhënë tre pikët e vlefshme ekipit të tij.

Me këtë fitore, Liria ngjitet në vendin e 6-të me 39 pikë, ndërsa Tefik Çanga mbetet e 9-ta me 29 pikë./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa
Next article
Gjyqtarët dalin nga parketi në ndeshjen Bashkimi – GO+ Peja, në shenjë proteste për kolegun e tyre

Më Shumë

Fokus

Fillon FIBA Kampi Potencial për gjyqtarët e basketbollit në Prizren

Nga 11 deri më 13 shkurt, në Prizren po mbahet FIBA Kampi i Potencialëve për gjyqtarët e basketbollit, një ngjarje shumë e rëndësishme për...
Fokus

Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Bashkimi e ka siguruar sonte përfundimisht finalen e Kupës, pasi mposhti Prishtinën edhe në ndeshjen e dytë me rezultat 69-85. Skuadra e drejtuar nga Igor...

Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

Prizreni mobilizohet për finalen e Kupës së Kosovës – Bashkimi dhe Liria mbështesin çikat e qytetit

Ish-kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka betohet si deputet i Kuvendit të Kosovës

Suhareka prezanton pesë përforcime të reja

Prizreni shënon 18-vjetorin e Pavarësisë, Totaj fton për festë dinjitoze dhe t’i bashkohen marshit “Drejtësi, jo politikë”

UÇK-ja sërish do të triumfojë!

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Zyrtare: Leci largohet nga Liria

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

Gjesti kritikon estradën: Ma keni prishë veshin me tallava moderne

Burri ushtron dhunë fizike dhe psikike ndaj gruas në Malishevë, i dyshuari në arrati

KRU “Hidroregjioni Jugor” dhe QK “11 Marsi” diskutojnë bashkëpunimin për punë praktike të nxënësve

Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne