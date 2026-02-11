8 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

By admin

Bashkimi e ka siguruar sonte përfundimisht finalen e Kupës, pasi mposhti Prishtinën edhe në ndeshjen e dytë me rezultat 69-85.

Skuadra e drejtuar nga Igor Jovoviç dominoi takimin nga fillimi deri në fund, duke mbajtur epërsinë gjatë gjithë lojës dhe duke e vulosur me meritë kualifikimin në finalen e madhe. Prizrenasit u shfaqën të organizuar në mbrojtje dhe efikasë në sulm, duke mos lejuar rikthim të kundërshtarit.

Më i dalluari te Bashkimi ishte Ike Nwamu me 18 pikë, ndërsa kontribut të rëndësishëm dhanë edhe Josh Nzeakor me 16 pikë, si dhe Kenny Wooten dhe Lejson Zeqiri me nga 11 pikë secili. Në anën tjetër, te Prishtina u veçua Adrio Bailey me 27 pikë.

Me këtë fitore, Bashkimi siguron finalen e madhe ndaj Trepçës, në një përballje që pritet të sjellë spektakël dhe rivalitet të fortë për trofeun e Kupës. /PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Votohet Qeveria Kurti 3
Next article
Çikat e Bashkimit kërkojnë sërish trofeun e Kupës

Më Shumë

Lajme

Ligjërata vetëdijesuese të Policisë për nxënësit e shkollave të mesme në Prizren

Policia e Kosovës në Prizren ka nisur një seri ligjëratash vetëdijesuese për nxënësit e shkollave të mesme, me fokus parandalimin e përdorimit të rrezikshëm...
Sport

Suhareka prezanton pesë përforcime të reja

FC Suhareka ka nisur me intensitet përgatitjet për sezonin e ri, duke zyrtarizuar afrimin e pesë futbollistëve që pritet të jenë pjesë e rëndësishme...

Totaj merr pjesë në “Morning Prayer Breakfast” në Washington DC

QRTK-ja rivlerëson Teqenë Halveti në Prizren

Mervete Krasniqi nga Malisheva do t’i dhurojë mëlçinë vajzës së saj 22-vjeçare

Prizren, Ukimeraj: Nuk ka dëme materiale dhe as lëndime në njerëz

Sot, protestohet kundër rritjes së çmimit të energjisë

Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Fillon FIBA Kampi Potencial për gjyqtarët e basketbollit në Prizren

Finalja e Kupës në Prizren?

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Liria përballet nesër me Trepçën ’89 në Prizren

Si vidhen shkrimtarët nga botuesit prej silikoni

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne