11.4 C
Prizren
E enjte, 12 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

By admin

Kupa e Kosovës në konkurrencën e meshkujve do të mbahet në palestrën “Mizair Isma” në Rahovec, mëson ekskluzivisht Klan Kosova.

Sipas informacioneve të siguruara nga Klan Kosova, faza përfundimtare e kësaj gare do të zhvillohet në terren neutral, me Rahovecin që do të jetë nikoqir i spektaklit të radhës të basketbollit kosovar.

Zgjedhja e palestrës “Mizair Isma” vjen si pjesë e synimit për të garantuar kushte të barabarta për skuadrat pjesëmarrëse.

Trepça duke e mposhtur Borën në dy ndeshje duke u kualifikuar në finale, ndërsa e pret fituesin e duelit në mes të Bashkimit dhe Sigal Prishtinës ku prizrenasit janë shumë afër finales.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrest shtëpiak për 15 të dyshuar për manipulim votash në Dragash dhe Suharekë
Next article
FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne