Sport

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

By admin

Istogu ka shënuar fitore të thellë ndaj Kerasanit me rezultat 111:60, duke siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të Final 8 të Kupës së Ligës së Parë, raporton PrizrenPress.

Skuadra istogase dominoi takimin nga minuta e parë deri në fund, duke mos e vënë në diskutim fitoren në këtë përballje që u zhvillua në Prizren, aty ku po mbahet kjo garë e rëndësishme e basketbollit vendor.

Ndeshja u luajt në Palestrën Sportive “Sezai Surroi”./PrizrenPress.com/

