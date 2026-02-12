“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Istogu ka shënuar fitore të thellë ndaj Kerasanit me rezultat 111:60, duke siguruar kualifikimin në gjysmëfinale të Final 8 të Kupës së Ligës së Parë, raporton PrizrenPress.
Skuadra istogase dominoi takimin nga minuta e parë deri në fund, duke mos e vënë në diskutim fitoren në këtë përballje që u zhvillua në Prizren, aty ku po mbahet kjo garë e rëndësishme e basketbollit vendor.
Ndeshja u luajt në Palestrën Sportive “Sezai Surroi”./PrizrenPress.com/
