Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

Liria e Prizrenit është eliminuar nga Kupa e Kosovës pas humbjes 2:1 ndaj Gjilanit në ndeshjen e zhvilluar sot.

Ekipi prizrenas, nën drejtimin e trajnerit të ri Ismet Munishi, nuk arriti të sigurojë kalimin në çerekfinale, raporton PrizrenPress.

Takimi u karakterizua nga dominimi i Gjilanit, i cili shënoi dy gola dhe kontrolloi lojën për pjesën më të madhe të sfidës. Liria arriti të ngushtojë diferencën me një gol të vetëm, por kjo nuk mjaftoi për të ndryshuar rezultatin.

Për Munishin, ky ishte debutimi i tij me Lirinë, i cili përfundoi me humbje, duke shtuar sfidat për trajnerin dhe ekipin në vazhdim të sezonit. Nga ana tjetër, Gjilani siguroi kalimin në çerekfinale të Kupës së Kosovës dhe vazhdon garën për trofeun./PrizrenPress.com/

