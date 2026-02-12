8.4 C
Borea kompleton katërshen gjysmëfinaliste në Final 8

Borea është skuadra e fundit që ka siguruar biletën për në gjysmëfinale të Final 8 të Kupës së Kosovës në Ligën e Parë te meshkujt, raporton PrizrenPress.

Në ndeshjen e zhvilluar në Prizren, skuadra pejane triumfoi ndaj KEK-ut me rezultat 66:81, duke dominuar në momentet vendimtare të takimit dhe duke mos e vënë në dyshim fitoren në pjesën e dytë.

Me këtë fitore, Borea plotëson katërshen gjysmëfinaliste, ku tashmë janë konfirmuar përballjet e së premtes, Proton Cable Prizreni – Istogu dhe Drita – Borea.

Final 8 po zhvillohet në Prizren, ku skuadrat po garojnë për trofeun e Kupës së Kosovës në Ligën e Parë./PrizrenPress.com/

Ish-kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka betohet si deputet i Kuvendit të Kosovës

