Sekuestrohen mbi 33 mijë euro mallra në Vërmicë, një i dyshuar në mbajtje

Pas ndjekjes në autostradë, automjeti u rikthye për kontroll, ku u konstatuan 233 pako me 1,376 njësi mallrash të ndryshme, në vlerë rreth 33,810 euro. Sipas autoriteteve, shmangia nga detyrimet doganore arrin mbi 10 mijë euro.
Malli është sekuestruar, automjeti konfiskuar përkohësisht, ndërsa me urdhër të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.
