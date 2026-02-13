10.7 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
Sport

Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

By admin

Sot është dita e gjysmëfinaleve në Final 8 Kupën e Kosovës për Ligën e Parë te meshkujt.

Në sfidën e parë do të përballen Proton Cable Prizreni me Istogun, që pritet të jetë një ndeshe mjaft interesante.

Ndërkohë, përballja e dytë është ndërmjet Dritës dhe Boreas, sfidë që pritet të sjellë shumë emocione në Prizren, aty ku po zhvillohet Final 8 i kësaj gare shumë të rëndësishme, raporton PrizrenPress.

Orari

E premte

14:00 Proton Cable Prizreni vs Istogu

16:30 Drita vs Borea

/PrizrenPress.com/

Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt
Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

