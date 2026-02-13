“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit

“Mirënjohje dhe falënderim të sinqertë për pritjen dhe mbështetjen e dhënë nga OVL e UÇK-së – Dega në Prizren, për angazhimin dhe përkrahjen e vazhdueshme. Faleminderit Isa Berisha për qëndrimin e qartë dhe përkrahjen e palëkundur”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, mirënjohje të veçantë, kjo platformë ka shprehur edhe për Shoqatën e Familjeve të Dëshmorëve.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren