10.7 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Finalja e Kupës së Kosovës zhvillohet në Rahovec

By admin

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) ka vendosur që finalja e Kupës së Kosovës këtë sezon të zhvillohet në Rahovec.

Sipas njoftimit të FBK-së, gjatë mbledhjes u morën edhe vendime për shitjen e biletave online, emërimin e përzgjedhësve të Kosovës dhe mbajtjen e Kuvendit të Punës, si dhe çështje të tjera të rëndësishme për zhvillimin e basketbollit në vend, raporton PrizrenPress.

Finalja do të zhvillohet më 18 shkurt në Palestrën Sportive “Mizair Isma” ndërmjet Trepçës dhe Bashkimit.

Trepça dhe Bashkim ishin përballur edhe në finalen e sezonit të shkuar, të cilën e kishte fituar ekipi nga Mitrovica me shifrat 85:79.

Përderisa Trepça paraqitet për herën e pestë rresht në finalen e kësaj gare dhe synon ta mbrojë trofeun e fituar sezonin e shkuar, Bashkimi luan për herën e dytë radhazi në ndeshjen finale dhe kërkon trofeun e dytë të Kupës në histori të klubit./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit
Next article
Helshani nis vizitën e parë zyrtare në QKMF të Malishevës

Më Shumë

Fokus

Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se ka pritur përfaqësuesen e platformës “Liria ka Emër”, Eliza Hoxha, me të...
Lajme

Raporti i Policisë – 2148 gjoba të shqiptuar, mbi 80 aksidente trafiku

Policia e Kosovës, nëpërmjet raportit të saj 24-orësh, ka njoftuar se gjatë kësaj kohe janë shqiptuar mbi 2 mijë e 100 gjoba trafiku. Në raport...

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

Shqipjon Hoti shkruan histori: Kampion Kontinental IBO në peshën cruiser

Gjykata refuzon propozimin e Prokurorisë për caktimin e paraburgimit ndaj 9 kryesuesve në Rahovec

Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit

Fitore jetike e Rahovecit 029

Zyrtare: Ismet Munishi, trajner i Lirisë

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Jemin Zenel Ukperaj – lahutar dhe bartës i epikës gojore në Krahinën e Hasit

Inspektohet kanalizimi në rrugën “Tahir Meha” në Prizren

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Rekonstruktohet aksi rrugor Sarosh – Rahovec, nisin punimet

Dyshime për shkelje të të drejtave të votimit, nisin hetimet edhe në Suharekë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne