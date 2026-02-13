10.7 C
Helshani nis vizitën e parë zyrtare në QKMF të Malishevës

By admin

Drejtori i Shëndetësisë në Komunën e Malishevës, Amrush Helshani, ka nisur sot vizitën e tij të parë zyrtare në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare “Shpëtim Robaj”, i shoqëruar nga bashkëpunëtorët, Shqipron Berisha dhe Bibe Mazreku. Në qendër u pritën nga ushtruesi i detyrës, Urim Thaçi.

Gjatë takimit, drejtori Helshani u njoh nga afër me gjendjen aktuale të shërbimeve shëndetësore, kushtet e punës dhe nevojat prioritare të institucionit. Sipas njoftimit, në fokus të bisedës ishin kërkesat për përmirësimin e infrastrukturës, furnizimin me pajisje mjekësore dhe fuqizimin e stafit profesional, me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve për qytetarët.

“Jam i përkushtuar për bashkëpunim të ngushtë me të gjitha institucionet shëndetësore në komunë, duke siguruar trajtim serioz të kërkesave dhe angazhim për adresimin e tyre në përputhje me mundësitë buxhetore”, tha drejtori Helshani.

Ndërkaq, drejtori Thaçi falënderoi për vizitën dhe gatishmërinë për mbështetje, duke vlerësuar rëndësinë e komunikimit të drejtpërdrejtë për avancimin e sistemit parësor shëndetësor në Malishevë.

Pas përfundimit të takimit, Helshani dhe bashkëpunëtorët bënë homazhe dhe vendosën lule te varri i ish-drejtorit të Shëndetësisë, Hajdin Berisha, duke nderuar kontributin e tij në shëndetësinë lokale./PrizrenPress.com/

