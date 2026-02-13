Prizreni mobilizohet për finalen e Kupës së Kosovës – Bashkimi dhe Liria mbështesin çikat e qytetit

Qyteti i Prizrenit po tregon një mobilizim të jashtëzakonshëm në prag të finales së Kupës së Kosovës në konkurrencën e femrave, ku KBF Bashkimi do të përballet me KBF Peja 03, raporton PrizrenPress.
Në një njoftim të djeshëm, KB Bashkimi bëri thirrje për tifozët që të jenë pjesë e këtij momenti vendimtar. “Urojmë suksese KBF Bashkimit! Ejani t’i përkrahim dhe të krijojmë një atmosferë fitoreje për vajzat tona!”
Sot, edhe FC Liria shprehu mbështetjen e saj për ekipin prizrenas të vajzave. “FC Liria është me ju, vajza! Le ta mbushim Palestrën ‘Sezai Surroi’ dhe ta tregojmë fuqinë e qytetit tonë!”, thuhet në njoftimin e klubit.
Finalja zhvillohet sonte në ora 19:00 në palestrën “Sezai Surroi”, ndërsa hyrja për tifozët është falas. Prizrenasit pritet të krijojnë një atmosferë elektrizuese dhe të tregojnë mbështetje të pakursyer për vajzat e Bashkimit./PrizrenPress.com/
