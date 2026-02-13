11.8 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

By admin

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka ftuar të gjithë anëtarët e Kuvendit për të marrë pjesë në mbledhjen solemne kushtuar 17 Shkurtit – Ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Sipas njoftimit, mbledhja do të mbahet më 17 shkurt 2026, ditë e martë, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal, në “Shtëpinë e Bardhë”, me fillim nga ora 09:00, raporton PrizrenPress.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
P.C Prizreni në finale

Më Shumë

Fokus

Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Një tërmet prej 4.9 ballësh ka goditur Kosovën mbrëmjen e së martës. Epiqendra e tërmetit ishte zona Prizren-Shtërpcë, dhe thellësi hipoqendrore 5 km, ndërsa është...
Lajme

Nëntë kryesues ndalohen për falsifikim të rezultateve në Rahovec, prokuroria kërkon paraburgim për ta

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka njoftuar se bashkë me Policinë e Kosovës ka ndërmarrë veprime lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve të votimit...

Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Emilja Rexhepi paralajmëron se do t’i drejtohet Kushtetueses pasi Supremja ia refuzoi ankesën

Bashkimi sot udhëton në Pejë

Flamuri shqiptar gjatë Kryengritjes së Malësorëve (1911)

Kupa e Kosovës për meshkuj do të zhvillohet në Rahovec

Prokuroria dhe Policia hetojnë falsifikimin e rezultateve zgjedhore në Dragash – 9 persona ndalohen për 48 orë

Kastrati debat me gjimnazistët, Malisheva e para për mendim kritik

Mbërrijnë në Kosovë tri transferet e reja të Yllit

“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Portreti i Ymer Prizrenit pasuron fondin e muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

Apeli lë në paraburgim 8 të dyshuar për manipulim me vota në Prizren

Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne