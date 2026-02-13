8.3 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

By admin

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, Simir Krasniqi, ka ftuar të gjithë anëtarët e Kuvendit për të marrë pjesë në mbledhjen solemne kushtuar 17 Shkurtit – Ditës së Pavarësisë së Republikës së Kosovës.

Sipas njoftimit, mbledhja do të mbahet më 17 shkurt 2026, ditë e martë, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal, në “Shtëpinë e Bardhë”, me fillim nga ora 09:00, raporton PrizrenPress.

