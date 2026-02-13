“Esnaf” në Prizren i bashkohet marshit “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Shoqata e zejtarëve dhe afaristëve “Esnaf” në Prizren i është bashkuar marshit qytetar “Drejtësi, jo politikë”, i cili do të mbahet më 17 shkurt.
Lajmi është bërë i ditur nga platforma “Liria ka Emër”, e cila ka shprehur mirënjohje për mbështetjen dhe pritjen e ofruar nga kjo shoqatë.
Sipas njoftimit, përkrahja e komunitetit të zejtarëve dhe afaristëve dëshmon se kauza për drejtësi po bashkon kategori të ndryshme të shoqërisë, në mbrojtje të dinjitetit dhe vlerave të luftës çlirimtare.
“Faleminderit për solidaritetin dhe angazhimin! Më 17 shkurt, marshojmë bashkë”, thuhet në mesazhin e platformës, e cila ka ftuar qytetarët t’i bashkohen marshit në Ditën e Pavarësisë./PrizrenPress.com/
