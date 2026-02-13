8.3 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Bardhekaltrit në finale

By admin

Drita është skuadra e dytë finaliste e Final 8 Kupës së Ligës së Parë të meshkujve.

Gjilanasit fituan bindshëm ndaj Boreas 116:59.

Finalja Proton Cable Prizreni-Drita do të zhvillohet të dielën nga ora 19:30 në Prizren./ PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Esnaf” në Prizren i bashkohet marshit “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt
Next article
Malishevë: Një 43-vjeçar gjendet pa shenja jete në një objekt banimi

Më Shumë

Lajme

Drejtoria e Urbanizmit në Suharekë diskuton plane hapësinore me GIZ-in

Drejtoria e Urbanizmit, Planifikimit dhe Mjedisit ka mbajtur sot një takim pune me përfaqësues të GIZ-it, me fokus të veçantë në zbatimin efektiv të...
Fokus

Liria përballet nesër me Trepçën ’89 në Prizren

Pas pauzës, Liria rikthehet në garë me një përballje të rëndësishme në shtëpi. Skuadra prizrenase do të zbresë nesër në fushë për ndeshjen e parë...

Spektakli i basketbollit në Prizren

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

Dërgohet në burg 23 vjeçari nga Prizreni, ishte dënuar me 14 muaj burgim efektiv për “Narkotik”

Komisionerët nga Dragashi para Krimeve Ekonomike në Prizren – vazhdojnë intervistimet për manipulim votash

Finalja e Kupës së Kosovës zhvillohet në Rahovec

Ismet Munishi, trajneri i ri i Lirisë

FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë

Bashkimi sot udhëton në Pejë

Çikat e Bashkimit KAMPIONE të Kupës

Zyrtare: Leci largohet nga Liria

Arrest shtëpiak për 15 të dyshuar për manipulim votash në Dragash dhe Suharekë

Investim 5 milionësh, 43 ndërtesa publike në Prizren do t’i renovojë BE-ja

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Komuna e Prizrenit anëtarësohet me të drejta të plota në Sister Cities International

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne