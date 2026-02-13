8.3 C
Prizren
E premte, 13 Shkurt, 2026
Sport

Bardhekaltrit në finale

By admin

Drita është skuadra e dytë finaliste e Final 8 Kupës së Ligës së Parë të meshkujve.

Gjilanasit fituan bindshëm ndaj Boreas 116:59.

Finalja Proton Cable Prizreni-Drita do të zhvillohet të dielën nga ora 19:30 në Prizren./ PrizrenPress.com/

