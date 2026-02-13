Malishevë: Një 43-vjeçar gjendet pa shenja jete në një objekt banimi

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në fshatin Llapçevë, Komuna e Malishevës, ku një person mashkull i moshës 43 vjeç është gjetur pa shenja jete në një objekt banimi.
Lajmin për Sinjalin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Gjakovës, Vlera Krasniqi.
“Rreth orës 14:00 kemi pranuar informacion se në fshatin Llapçevë një person është gjetur i pajetë. Njësitë relevante të policisë dhe ekipi mjekësor kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku është konstatuar vdekja e viktimës dhe është gjetur një armë e shkurtër”, tha Krasniqi.
Lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, i cili ka dhënë urdhër për inicimin e rastit “Hetim i vdekjes”, ndërsa trupi i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
