5.3 C
Prizren
E shtunë, 14 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

Deputeti kanadez, dhëndër i Kosovës uron 18-vjetorin e Pavarësisë, ka një porosi për vizitorët: Shkoni në Rahovec

By admin

Në prag të 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, deputeti kanadez Kyle Seeback ka shprehur urimet e tij dhe lidhjen e veçantë me vendin.

Seeback ka theksuar se Kanadaja ka pasur gjithmonë një miqësi të gjatë dhe të fortë me Kosovën dhe është krenar që Kanadaja ishte një nga vendet e para që e njohu pavarësinë e saj.

Ai shtoi se gruaja e tij është nga Kosova dhe se një pjesë të muajit të mjaltit e kanë kaluar atje, ku kanë shijuar ushqimin tradicional dhe ai ka mësuar shumë për kulturën e pasur të vendit.

“Kosovarët janë thellësisht krenarë për vendin e tyre. Një këshillë për ata që vizitojnë Kosovën: shkoni në Rahovec dhe provoni një makiato – ka qenë kafeja më e mirë që kam pirë ndonjëherë”, ka thënë Seeback, shkruan Gazeta Online Reporteri.net.

Deputeti kanadez gjithashtu bëri të ditur se i biri quhet William Kastriot Seeback, emër i frymëzuar nga heroi kombëtar shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, sipas tij një njeri që qëndroi për guxim dhe pavarësi.

“Dua të bashkohem me kosovarët kudo në botë për të festuar pavarësinë javën e ardhshme, këtu në Kanada dhe jashtë saj: Urime dita e Pavarësisë”, ka përfunduar Seeback./Reporteri.net/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Çikat e Bashkimit KAMPIONE të Kupës
Next article
Alexis Mead, ylli i finales

Më Shumë

Lajme

“Esnaf” në Prizren i bashkohet marshit “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Shoqata e zejtarëve dhe afaristëve “Esnaf” në Prizren i është bashkuar marshit qytetar “Drejtësi, jo politikë”, i cili do të mbahet më 17 shkurt. Lajmi...
Lajme

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Pas tërmetit me magnitudë 4.8 që goditi rajonin juglindor të Kosovës më 10 shkurt 2026, turistët që ndodheshin në Prizren kanë dalë jashtë nga...

Suhareka prezanton pesë përforcime të reja

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Nëntë kryesues ndalohen për falsifikim të rezultateve në Rahovec, prokuroria kërkon paraburgim për ta

70 vjet jetë, një mision që vazhdon

FSK-ja përkujton viktimat e ortekut tragjik në Restelicë

Gjykata refuzon propozimin e Prokurorisë për caktimin e paraburgimit ndaj 9 kryesuesve në Rahovec

Distria e artë në Paris

Prizren, Ukimeraj: Nuk ka dëme materiale dhe as lëndime në njerëz

14 vjet nga tragjedia në Restelicë

Borea kompleton katërshen gjysmëfinaliste në Final 8

Shqipjon Hoti shkruan histori: Kampion Kontinental IBO në peshën cruiser

Pullian shkëlqen në fitoren jetike të Rahovecit 029

Totaj mbështet marshin “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne