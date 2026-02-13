6.8 C
Prizren
Mbretëreshat e Kupës!

KBF Bashkimi ka triumfuar sërish në Kupën e Kosovës te femrat, duke konfirmuar dominimin në basketbollin kosovar.

Në një super finale të zhvilluar në Prizren, vashat e Bashkimit mposhtin Pejën 03 me shifrat 70:61. Ndeshja u vendos në periodën e tretë, e cila përfundoi 11:22 në favor të portokallezinjve, ndërsa në dhjetëminutëshin e fundit kampionet ruajtën epërsinë për të siguruar fitoren me nëntë pikë dallim, raporton PrizrenPress.

Trofeun e Kupës e ndanë Kryetari i Federata e Basketbollit e Kosovës, Arben Fetahu, dhe zëvendësministrja e Sportit, Daulina Osmani, për kapitenen Aulona Muhadri.

MVP e Kupës u shpall Alexis Mead, e cila realizoi 28 pikë, gjashtë kërcime dhe tetë asistime në finale. Çmimi iu dorëzua nga Sekretarja e Përgjithshme e FBK-së, Elvira Dushku.

Medaljet e arta i ndanë Teuta Abdullahu dhe Ajlin Shishko, ndërsa ato të argjendta Adriatik Rraci dhe Granit Rugova. Gjithashtu, me mirënjohje u nderuan gjyqtarët e finales dhe vëzhguesja Vlora Braha, ndërsa mirënjohjet i ndau Komesari i Garave në FBK, Faton Kurshumlija.

Bashkimi vazhdon të mbetet simbol i suksesit në basketbollin e femrave në Kosovë./PrizrenPress.com/

Alexis Mead, ylli i finales

