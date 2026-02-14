8.9 C
Prizren
E shtunë, 14 Shkurt, 2026
type here...

LajmeSiguri

49 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë, një me fatalitet

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 20 aksidente me të lënduar dhe 28 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2371 trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar20 persona, prej të cilëve 5 i ka dërguar në mbajtje.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shpërthim dhe zjarr në një shtyllë elektrike në Prizren, pa të lënduar
Next article
Derbi në Prizren

Më Shumë

Lajme

Rrahje në Dragash, dy persona përfundojnë në spital

Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur mes vete të premten në Dragash. Policia ka bërë të...
Lajme

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Ndërmarrja Publike Lokale Eko-Theranda ka nisur një aksion pastrimi në brezin rrugor nga Malësia e Re deri në Carralevë, në kuadër të aktiviteteve të...

Mbretëreshat e Kupës!

Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

“Esnaf” në Prizren i bashkohet marshit “Drejtësi, jo politikë” më 17 shkurt

Drejtoria e Urbanizmit procedon lejen për ndërtimin e 35 shtëpive për familjet skamnore në Prizren

Bashkimi mposhtet në Pejë

Liria bie nga Kupa, Munishi debuton me humbje

Deputeti kanadez, dhëndër i Kosovës uron 18-vjetorin e Pavarësisë, ka një porosi për vizitorët: Shkoni në Rahovec

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

Ish-kryetari i Prizrenit, Mytaher Haskuka betohet si deputet i Kuvendit të Kosovës

AME: Prizreni është zonë sizmogjene aktive

Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin

Drejtoria e Urbanizmit në Suharekë diskuton plane hapësinore me GIZ-in

14 vjet nga tragjedia në Restelicë

Suhareka prezanton pesë përforcime të reja

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne