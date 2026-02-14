11.3 C
Derbi në Prizren

By admin

Spektakli i basketbollit vazhdon në Prizren, kësaj radhe me derbin e javës së 20-të të ProCredit Superligës.

Bashkimi – GO+ Peja është sfida kryesore e kësaj xhiro, derisa priten sfida interesante edhe në ndeshjet e tjera.

Prizrenasit pasi u kualifikuan në finale të Kupës synojnë të vazhdojnë me paraqitje pozitive, derisa në elitë janë në vendin e dytë me 13 fitore e gjashtë humbje, derisa në anën tjetër verdhezinjtë ndodhen në vendin e tretë me dhjetë fitore e nëntë humbje, raporton PrizrenPress.

Kjo xhiro hapet në Gjakovë me përballjen Vëllaznimi-Sigal Prishtina, dy skuadra që nuk janë në formën optimale. Kuqezinjtë numërojnë gjashtë fitore e 13 humbje, kurse kryeqytetasit tetë fitore e 11 humbje.

Golden Eagle Ylli-Bora është një ndeshje shumë e rëndësishme për të skuadrat. Therandasit kanë tetë fitore e 11 humbje, kurse prishtinasit nëntë fitore e dhjetë humbje, andaj kjo pritet ta bëjë takimin edhe më interesant.

Java e 20-të mbyllet në Mitrovicë me përballjen Trepça – Rahoveci 029, dy skuadra në formë të ndryshme në elitën e basketbollit. Mitrovicasit janë në vendin e parë me 16 fitore e tri humbje, kurse ‘Vreshtarët’ në vendin e tetë me gjashtë fitore e 13 humbje.

ProCredit Superliga-Java 20

E shtunë

17:00 Vëllaznimi – Sigal Prishtina

19:30 Golden Eagle Ylli – Bora

E diel

17:00 Bashkimi – GO+ Peja

19:30 Trepça – Rahoveci 029

