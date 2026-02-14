Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u bën thirrje qytetarëve që planifikojnë të udhëtojnë jashtë vendit të mos harrojnë vaksinimin si masë parandaluese ndaj sëmundjeve infektive.
Sipas Udhëzimit Administrativ Nr.05/2025 për Imunoprofilaksë dhe Kimioprofilaksë, vaksinimi rekomandohet në bazë të rrezikut epidemiologjik të vendit të destinacionit. Në varësi të destinacionit, mund të jenë të nevojshme vaksina kundër: Hepatitit B, etheve të Verdha (Yellow Fever), meningjitit (ACYW135), tifos abdominale dhe sëmundjeve të tjera sipas Rregullores Ndërkombëtare të Shëndetit (IHR).
IKSHPK thekson se vaksinimi nuk është i njëjtë për çdo udhëtar dhe varet nga vendi dhe rreziku i ekspozimit. Qytetarëve u rekomandohet të konsultohen me profesionistë të shëndetësisë dhe të vaksinohen së paku 4 javë para udhëtimit, për të lejuar zhvillimin e imunitetit dhe, nëse është e nevojshme, për profilaksi shtesë.
Ky këshillim synon të sigurojë udhëtime të shëndetshme dhe të parandalojë përhapjen e sëmundjeve infektive ndërkombëtare.
