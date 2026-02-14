Prizreni shënon 18-vjetorin e Pavarësisë, Totaj fton për festë dinjitoze dhe t’i bashkohen marshit “Drejtësi, jo politikë”

Kryetari i Komunës së Prizren, Shaqir Totaj, ka publikuar agjendën e aktiviteteve për kremtimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Republika e Kosovës, të organizuar nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Përmes një njoftimi drejtuar qytetarëve, Totaj ka ftuar që ky përvjetor i rëndësishëm për shtetin të shënohet me dinjitet dhe krenari, duke marrë pjesë në aktivitetet e parapara në kuadër të festimeve të 17 Shkurtit.
“Të nderuar qytetarë, kjo është agjenda e aktiviteteve për kremtimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës, organizuar nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ju ftoj që ta festojmë së bashku këtë përvjetor të rëndësishëm për shtetin tonë dhe për secilin prej nesh, me dinjitet e krenari”, thuhet në njoftimin e kryetarit.
Ai ka bërë të ditur se më 17 shkurt 2026, nga ora 14:00 në Prishtinë, do t’i bashkohen marshit qytetar “Drejtësi, jo politikë”, duke shprehur besim në pafajësinë e Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi.
“Kërkojmë drejtësi dhe trajtim dinjitoz të luftës së UÇK-së, me shpresën dhe bindjen se ata do të kthehen sa më shpejt pranë familjeve dhe vendit të tyre”, theksohet më tej në njoftim./PrizrenPress.com/
