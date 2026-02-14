11.3 C
Aksident në Landovicë të Prizrenit, nuk dihet për të lënduar

By admin

Një aksident ka ndodhur sot në Landovicë të Prizrenit, njofton Klankosova.tv.

Sipas pamjeve që ka siguruar Klankosovat.tv, i përfshirë në aksident shihet një automjet i bardhë.

Klani ka kontaktuar Policinë e Kosovës dhe është në pritje të informatave zyrtare.

