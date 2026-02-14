11.3 C
Prizren
E shtunë, 14 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni

By admin

Bashkimi do të luajë këtë të diel në xhiron e 20-të të ProCredit Superliga kundër GO+ Pejës, në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, duke filluar nga ora 17:00, raporton PrizrenPress.

Në një njoftim për media, klubi thekson: “E diela na bashkon për Bashkimin! Prizrenas, mbështetja juaj gjithmonë ka qenë e jashtëzakonshme. Tani është koha të tregojmë fuqinë e vërtetë të atmosferës në ‘Sezai Surroi’. Ejani të mbushim palestrën, të japim energji dhe të mbështesim djemt tanë drejt fitores, pa hudhje dhe pa fyerje, sepse qyteti ynë nuk është i njohur për gjëra të tilla”.

Klubi ka njoftuar se shitja e biletave nis nesër nga ora 11:00 para palestrës.

Çmimi i biletave është 3 euro për tribunë dhe 15 euro për sektorin VIP, me mundësi blerjeje deri në 4 bileta për person./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Aksident në Landovicë të Prizrenit, nuk dihet për të lënduar
Next article
Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

Më Shumë

Sport

Malisheva e nis mbarë stinorin pranveror

Skuadra e Malishevës e ka hapur me sukses pjesën pranverore të Superligës së Kosovës, duke regjistruar fitore minimale ndaj Prishtinës së Re në stadiumin...
Fokus

Finalja e Kupës së Kosovës zhvillohet në Rahovec

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) ka vendosur që finalja e Kupës së Kosovës këtë sezon të zhvillohet në Rahovec. Sipas njoftimit...

Bashkimi mposhtet në Pejë

Dardanët kërkojnë fitore në Prizren, Kosova përballë Sllovakisë në rrugën drejt EuroBasket 2029

Rrahje në Dragash, dy persona përfundojnë në spital

Derbi në Prizren

Fillon FIBA Kampi Potencial për gjyqtarët e basketbollit në Prizren

Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

Suharekë: Për manipulim të votave intervistohen 71 persona, 19 ndalohen

Gjesti kritikon estradën: Ma keni prishë veshin me tallava moderne

Komisionerët nga Dragashi para Krimeve Ekonomike në Prizren – vazhdojnë intervistimet për manipulim votash

Sekuestrohen mbi 33 mijë euro mallra në Vërmicë, një i dyshuar në mbajtje

Fermerët e Malishevës përkrahen me teknologji moderne bujqësore

Spektakli i basketbollit në Prizren

Punimet në rrugën “Xhemë Gostivari” të Prizrenit drejt përfundimit, pritet asfaltimi i plotë

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne