8.4 C
Prizren
E shtunë, 14 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Superfinalja e Final 8 zhvillohet nesër në Prizren

By admin

Gjithçka është gati për përballjen kulmore të Final 8 të Kupës së Kosovës në Ligën e Parë te meshkujt. Në finalen e madhe do të takohen Proton Cable Prizreni dhe Drita, në një duel që pritet të dhurojë spektakël dhe rivalitet deri në sekondën e fundit, raporton PrizrenPress.

Ndeshja zhvillohet më 15 shkurt në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, aty ku gjatë gjithë turneut nuk kanë munguar emocionet dhe atmosfera e zjarrtë nga tribunat.

Proton Cable Prizreni synon ta shfrytëzojë përkrahjen e publikut vendas për të ngritur trofeun, ndërsa Drita vjen me objektivin e qartë për ta mbyllur me triumf këtë edicion të Kupës.

Superfinalja pritet të jetë një festë e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Bashkimi pret Pejën, thirrje për mbështetje masive nga Prizreni
Next article
Mjerimi i botuesve shqiptarë

Më Shumë

Lajme

Policia shton kontrollet ndaj kamionëve dhe autobusëve në Prizren

Policia e Kosovës në Prizren ka intensifikuar kontrollet ndaj kamionëve dhe autobusëve në kuadër të Planit Operativ Road Pol 2026, me qëllim të rritjes...
Lajme

“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit

Platforma “Liria ka Emër” ka qëndruar në Prizren në kuadër të organizimit të marshit të 17 shkurtit me ç’rast është pritur nga dega e...

Dërgohet në burg 23 vjeçari nga Prizreni, ishte dënuar me 14 muaj burgim efektiv për “Narkotik”

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Shqipjon Hoti shkruan histori: Kampion Kontinental IBO në peshën cruiser

70 vjet jetë, një mision që vazhdon

Bashkimi rikthehet në finale, synon trofeun e Kupës

Bashkimi zyrtarizon Josh Nzeakor

“Djemtë e Bjeshkës” sigurojnë Final 4 me fitore bindëse

UÇK-ja sërish do të triumfojë!

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Totaj priti drejtoreshën e NDI-së, Nancy Soderberg, diskutohet forcimi i partneritetit institucional

Gjysmëfinalet e Kupës premtojnë emocione të forta në Prizren

P.C Prizreni në gjysmëfinale

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

Kuvendi i Prizrenit mban mbledhje solemne për 17 Shkurtin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne