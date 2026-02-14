Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)

Ka nisur mbrëmja e madhe e boksit në Lahr të Gjermanisë. Duelit kryesorë mes boksierit kosovar Labinot Xhoxhajt dhe Pezhman Seifkhani, i paraprinë disa duele të nivelit më të ulët.
Xhoxhaj sonte synon të mbrojtje për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU).
Sipas të dhënave zyrtare, Labinot Xhoxhaj hyn në këtë meç me një bilanc mbresëlënës prej 21 fitoreve dhe vetëm 1 humbjeje, duke u renditur 35 në ranglistë.
Në anën tjetër, sfiduesi Pezhman Seifkhani nga Suedia ka një rekord prej 17 fitoreve dhe 1 humbjeje, renditet 111, është 35 vjeç, ndërsa ka avantazh fizik në gjatësi me 190 cm.
Meçi do të zhvillohet në 12 raunde, nën rregullat e EBU-së, si dhe pritet të jetë një test serioz për kampionin kosovar, i cili synon ta konfirmojë dominimin e tij në Evropë.
