7.8 C
Prizren
E diel, 15 Shkurt, 2026
type here...

Sport

Kroacia, kampione e Mesdhetarit

By admin

Kroacia është fituese e Kampionatit të 19-të Mesdhetar për hendbollistet deri në 16 vjet.

Kjo ngjarje e rëndësishme e hendbollit është mbajtur prej të hënës e deri të shtunën në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë.

Në finalen e madhe, Kroacia e mposhti Spanjën me rezultat 32:24./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist
Next article
Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne