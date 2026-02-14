Kroacia, kampione e Mesdhetarit

Kroacia është fituese e Kampionatit të 19-të Mesdhetar për hendbollistet deri në 16 vjet.
Kjo ngjarje e rëndësishme e hendbollit është mbajtur prej të hënës e deri të shtunën në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë.
Në finalen e madhe, Kroacia e mposhti Spanjën me rezultat 32:24./PrizrenPress.com/
