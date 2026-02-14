Triumfon Eris Bajraj, prek fitoren e dhjetë në boksin profesionist

Boksieri Eris Bajraj ka arritur fitoren e dhjetë në boksin profesionist.
Boksieri kosovar e ka mposhtur boksierin nga Venzuela, Flasher Silvën.
24-vjeçari iu deshën pak sekonda qysh në rundin e parë që të gjunjëzojë boksierin nga Venezuela.
