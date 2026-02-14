7.8 C
Prizren
E diel, 15 Shkurt, 2026
Sport

Rifati suspendohet, P.C Prizreni pa trajner në finale

By admin

Komisioni i Garave të FBK-së ka vendosur suspendimin e trajnerit të KB Proton Cable Prizreni, Arbnor Rifati, për një ndeshje, si dhe gjobë financiare, sipas neneve 52.3 dhe 52.4 të Propozicioneve të Garave.

Për pasojë, Rifati nuk do të drejtojë ekipin në përballjen vendimtare ndaj KB Dritës për Kupën e Ligës së Parë, që zhvillohet nesër.

Finalja premton një duel të fortë, me prizrenasit që do të ndeshen pa trajnerin kryesor në stol./PrizrenPress.com/

