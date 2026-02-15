Ortekët bllokojnë rrugën Qafë Thore–Theth, ndalohet qarkullimi për të gjitha automjetet

Rruga Qafë Thore–Theth është bllokuar plotësisht si pasojë e rënies së ortekëve në zonën pranë tuneleve panoramike, përgjatë këtij aksi.
Lajmi është bërë i ditur nga Prefekti i Qarkut Shkodër, i cili përmes një njoftimi në rrjetet sociale thekson se për arsye sigurie qarkullimi do të qëndrojë i mbyllur për të gjitha automjetet, përfshirë edhe mjetet borëpastruese, pasi zona paraqet rrezik të lartë për kalim.
Prefekti u bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të respektojnë sinjalistikën, të shmangin këtë aks rrugor dhe të ndjekin njoftimet zyrtare për përditësime të mëtejshme.
