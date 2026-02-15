7.6 C
Prizren
E diel, 15 Shkurt, 2026
Në Prizren sot luhet finalja e Kupës së Ligës së Parë

Sot në Prizren zhvillohet finalja e madhe e Kupës së Ligës së Parë, ku Proton Cable Prizreni dhe Drita do të përballen për trofeun e këtij edicioni, raporton PrizrenPress.

Pas një rrugëtimi të suksesshëm në Final 8, dy skuadrat më të mira zbresin në parket me objektiv të qartë – fitoren dhe ngritjen e Kupës. Pritet një ndeshje me intensitet të lartë, rivalitet sportiv dhe emocione të forta deri në fund.

Palestra “Sezai Surroi” pritet të mbushet me tifozë, duke krijuar një atmosferë të zjarrtë në natën vendimtare të basketbollit të Ligës së Parë./PrizrenPress.con/

