Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

Pas zhgënjimit në Kupën e Kosovës, ku u eliminua në debutimin e trajnerit të ri Ismet Munishi, Liria e Prizrenit është rikthyer te fitorja në kampionat, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase mposhti në transfertë Tefik Çangën me rezultat minimal 0:1, në kuadër të Ligës së Parë. Golin e vetëm dhe të fitores e realizoi Dijar Nikqi, i cili siguroi tri pikë të rëndësishme për bardhezinjtë.
Kjo fitore vjen si reagim pas eliminimit nga Kupa nën drejtimin e Munishit, duke i dhënë Lirisë një shtysë morale për vazhdimin e sezonit në kampionat. Me këtë fitore, Liria ngjitet në vendin e 6-të me 39 pikë./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/