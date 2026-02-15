7.7 C
Prizren
E diel, 15 Shkurt, 2026
Nikqi rikthen buzëqeshjen, Liria fiton pas eliminimit nga Kupa

By admin

Pas zhgënjimit në Kupën e Kosovës, ku u eliminua në debutimin e trajnerit të ri Ismet Munishi, Liria e Prizrenit është rikthyer te fitorja në kampionat, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase mposhti në transfertë Tefik Çangën me rezultat minimal 0:1, në kuadër të Ligës së Parë. Golin e vetëm dhe të fitores e realizoi Dijar Nikqi, i cili siguroi tri pikë të rëndësishme për bardhezinjtë.

Kjo fitore vjen si reagim pas eliminimit nga Kupa nën drejtimin e Munishit, duke i dhënë Lirisë një shtysë morale për vazhdimin e sezonit në kampionat. Me këtë fitore, Liria ngjitet në vendin e 6-të me 39 pikë./PrizrenPress.com/

Erërat e forta lënë pa rrymë qendrën e skijimit në Brezovicë
Ismet Munishi arrin fitoren e parë nën drejtimin e Lirisë

