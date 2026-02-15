Gjyqtarët dalin nga parketi në ndeshjen Bashkimi – GO+ Peja, në shenjë proteste për kolegun e tyre

Vetëm dy sekonda pasi nisi ndeshja mes Bashkimit dhe GO+ Pejës në “Sezai Surroi” në Prizren, gjyqtarët e ndeshjes kanë dalë jashtë parketit.
Ndeshja u ndërpre për pak minuta. Gjyqtarët e ndeshjes dolën jashtë në shenjë proteste për atë që ndodhi të shtunën mbrëma në duelin mes Vëllaznimit dhe Sigal Prishtinës.
Një gjyqtar u sulmua nga një zyrtar i skuadrës gjakovare. Protesta e gjyqtarëve në Prizren nuk zgjati shumë dhe ndeshja nisi sërish.
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren