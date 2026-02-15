7.7 C
Prizren
E diel, 15 Shkurt, 2026
type here...

Rozë

Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

By admin

Këngëtarja Shqipe Kastrati ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor me titull “A ma bon hallall”, një këngë që pritet të shndërrohet në një ndër hitet më të dëgjuara të sezonit, raporton PrizrenPress.

Projekti vjen me tekst nga Valmir Lleshi, ndërsa muzika dhe orkestrimi janë realizuar nga Afrim Macula. Videoklipi është prodhuar nga UrbanFilms, me producent ekzekutiv Flori Cocaj.

Me një interpretim plot ndjenjë dhe një realizim profesional, “A ma bon hallall” dëshmon edhe një herë përkushtimin e artistes ndaj muzikës dhe publikut të saj besnik. Kënga tashmë është publikuar në platforma dhe po pritet me reagime pozitive nga adhuruesit./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Gjyqtarët dalin nga parketi në ndeshjen Bashkimi – GO+ Peja, në shenjë proteste për kolegun e tyre

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne