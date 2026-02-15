Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’

Këngëtarja Shqipe Kastrati ka publikuar projektin e saj më të ri muzikor me titull “A ma bon hallall”, një këngë që pritet të shndërrohet në një ndër hitet më të dëgjuara të sezonit, raporton PrizrenPress.
Projekti vjen me tekst nga Valmir Lleshi, ndërsa muzika dhe orkestrimi janë realizuar nga Afrim Macula. Videoklipi është prodhuar nga UrbanFilms, me producent ekzekutiv Flori Cocaj.
Me një interpretim plot ndjenjë dhe një realizim profesional, “A ma bon hallall” dëshmon edhe një herë përkushtimin e artistes ndaj muzikës dhe publikut të saj besnik. Kënga tashmë është publikuar në platforma dhe po pritet me reagime pozitive nga adhuruesit./PrizrenPress.com/
