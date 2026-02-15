4.7 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Super ndeshjen në Prizren e fiton Bashkimi

By admin

Në një super ndeshje, super atmosferë dhe shumë rikthime, Bashkimi fiton dramën ndaj GO+ Pejës  78:74, raporton PrizrenPress.

Takimi ishte shumë interesant, ku verdhezinjtë e nisën fuqishëm ndeshjen, duke pasur epërsi deri në 20 pikë, 15:35, por vendasit të përkrahur nga publiku u rikthyen duke barazuar shifrat në 45:45, e më pas mysafirët sërish u shkëputën, por në castet e fundit dhe vendimtare, basketbollistët e Bashkimit ishin më të vëmendshëm, duke fituar derbin e javën së 20-të të ProCredit Superligës.

Ike Nwamu kishte 18 pikë e gjashtë kërcime te vendasit, kurse te mysafirët Logan Routt kishte 20 pikë, derisa Arti Hajdari 19.

Bashkimi ka 14 fitore e gjashtë humbje, kurse GO+ Peja dhjetë fitore e dhjetë humbje./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Shqipe Kastrati vjen me hitin e ri ‘A ma bon hallall’
Next article
“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne