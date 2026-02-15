4.7 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
Kampionët vazhdojnë me fitore

Trepça e ka vazhduar serinë e fitoreve në ProCredit Superligë, kësaj radhe duke mundur Rahoveci 029 me shifrat 86:77.

‘Xehetarët’ e nisën fuqishëm ndeshjen, ku fituan çerekun e parë 28:12, e më pas ruajtën epërsinë për të shkuar drejt fitores së sigurt, gjë që edhe ndodhi, për të fituar në fund 86:77.

Te vendasit Drilon Hajrizi ishte më i miri ka 24 pikë e katër kërcime, kurse te mysafirët më i miri ishte Kentrell Pullian me 19 pikë e pesë asistime.

Trepça pas 20 ndeshjeve, ka 17 fitore e tri humbje, derisa Rahoveci 029 numëron gjashtë fitore e 14 humbje./PrizrenPress.com/

“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt
Drita shkëlqen në finale, fiton Kupën në Prizren

