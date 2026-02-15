Drita shkëlqen në finale, fiton Kupën në Prizren

Drita ka triumfuar sonte në finalen e Kupës së Ligës së Parë, e zhvilluar në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren.
Ekipi gjilanas, i drejtuar nga trajneri Dritëro Sefaja, ka mposhtur bindshëm Proton Cable Prizreni me rezultat të thellë 88-106, duke dominuar në pjesën më të madhe të takimit.
Më i dalluari në parket ishte Jarvis Walker me 33 pikë, 11 kërcime dhe 6 asistime, ndërsa kontribut të madh dha edhe Bardh Istrefi me 21 pikë të realizuara.
Me këtë fitore, gjilanasit rrëmbejnë trofeun e Kupës dhe tashmë synojnë hapin e radhës – inkuadrimin në Superligë./PrizrenPress.com/
Marketing
Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/