4 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Drita shkëlqen në finale, fiton Kupën në Prizren

By admin

Drita ka triumfuar sonte në finalen e Kupës së Ligës së Parë, e zhvilluar në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren.

Ekipi gjilanas, i drejtuar nga trajneri Dritëro Sefaja, ka mposhtur bindshëm Proton Cable Prizreni me rezultat të thellë 88-106, duke dominuar në pjesën më të madhe të takimit.

Më i dalluari në parket ishte Jarvis Walker me 33 pikë, 11 kërcime dhe 6 asistime, ndërsa kontribut të madh dha edhe Bardh Istrefi me 21 pikë të realizuara.

Me këtë fitore, gjilanasit rrëmbejnë trofeun e Kupës dhe tashmë synojnë hapin e radhës – inkuadrimin në Superligë./PrizrenPress.com/

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kampionët vazhdojnë me fitore
Next article
NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

Më Shumë

Lajme

Burri ushtron dhunë fizike dhe psikike ndaj gruas në Malishevë, i dyshuari në arrati

Një rast i dhunës në familje është raportuar më 5 shkurt, ku një burrë dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikike ndaj një...
Lajme

“Liria ka Emër” publikon orarin e autobusëve nga komunat për marshin më 17 shkurt

Platforma “Liria ka Emër” ka publikuar orarin dhe agjendën e nisjes së autobusëve nga komunat e vendit për pjesëmarrje në marshin “Drejtësi, jo politikë”...

Turistët dalin jashtë hotelit në Prizren pas tërmetit

Rahoveci mposht Prishtinën, gati për “derbin e përjetësisë” ndaj Besës

Kroacia, kampione e Mesdhetarit

Qeveria publikon programin për festimin e 18 vjetorit të Pavarësisë

Dalin pamjet e para, tërmeti shkaktoi dëme të konsiderueshme në Prizren

Policia shton kontrollet ndaj kamionëve dhe autobusëve në Prizren

Zyrtare: Ismet Munishi, trajner i Lirisë

Vajzat e Kosovës shënojnë fitoren e parë në Kampionatin Mesdhetar

Rrahje në Dragash, dy persona përfundojnë në spital

Alexis Mead, ylli i finales

Shpërthim dhe zjarr në një shtyllë elektrike në Prizren, pa të lënduar

Nënkryetar komune apo deputet, flet Kujtim Gashi

Sot seanca gjyqësore lidhur me vrasjen e 26-vjeçarit Auron Thaqi, dëshmojnë punonjësit e lokaleve ku ndodhi tragjedia

“Liria ka Emër” në Prizren për marshin e 17 shkurtit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne