Drita shkëlqen në finale, fiton Kupën në Prizren

By admin

Drita ka triumfuar sonte në finalen e Kupës së Ligës së Parë, e zhvilluar në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren.

Ekipi gjilanas, i drejtuar nga trajneri Dritëro Sefaja, ka mposhtur bindshëm Proton Cable Prizreni me rezultat të thellë 88-106, duke dominuar në pjesën më të madhe të takimit.

Më i dalluari në parket ishte Jarvis Walker me 33 pikë, 11 kërcime dhe 6 asistime, ndërsa kontribut të madh dha edhe Bardh Istrefi me 21 pikë të realizuara.

Me këtë fitore, gjilanasit rrëmbejnë trofeun e Kupës dhe tashmë synojnë hapin e radhës – inkuadrimin në Superligë./PrizrenPress.com/

