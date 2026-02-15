4 C
Prizren
E hënë, 16 Shkurt, 2026
type here...

Lajme

NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

By admin

Ideatori i monumentit simbolik të pavarësisë NEWBORN, Fisnik Ismajli, ka paralajmëruar konceptin e e ri artistik për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, shkruan KultPlus.

Përmes një postimi në rrjete sociale, Ismajli ka ndarë referencën ndaj “Kintsugi”, artit japonez të ngjitjes së objekteve të thyera me ar, filozofi që simbolizon shërimin, forcimin dhe rritjen e vlerës pas sfidave.

Ky mesazh është interpretuar si një paralajmërim për pamjen e re që do të marrë monumenti NEWBORN këtë vit, duke reflektuar rrugëtimin e Kosovës ndër vite dhe forcimin e saj përmes sfidave.

Monumenti NEWBORN tradicionalisht ndryshon pamje çdo vit në përvjetorin e pavarësisë, duke përcjellë mesazhe artistike dhe shoqërore.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Drita shkëlqen në finale, fiton Kupën në Prizren

Më Shumë

Fokus

Sekuestrohen mbi 33 mijë euro mallra në Vërmicë, një i dyshuar në mbajtje

Zyrtarët e Dogana e Kosovës kanë ndaluar një automjet në Pika e Kalimit Kufitar Vërmicë, pasi drejtuesi nuk i ishte bindur urdhrit për ndalim...
Lajme

NPL Eko-Theranda në aksion pastrimi nga Malësia e Re deri në Carralevë

Ndërmarrja Publike Lokale Eko-Theranda ka nisur një aksion pastrimi në brezin rrugor nga Malësia e Re deri në Carralevë, në kuadër të aktiviteteve të...

Çikat e Bashkimit kërkojnë sërish trofeun e Kupës

Emilja Rexhepi paralajmëron se do t’i drejtohet Kushtetueses pasi Supremja ia refuzoi ankesën

Malishevë: Një 43-vjeçar gjendet pa shenja jete në një objekt banimi

Totaj priti drejtoreshën e NDI-së, Nancy Soderberg, diskutohet forcimi i partneritetit institucional

70 vjet jetë, një mision që vazhdon

Hoti: Familja, themeli i shoqërisë, dinjiteti i sakrifikuesve, obligim

Shpërthim dhe zjarr në një shtyllë elektrike në Prizren, pa të lënduar

Tërmet me magnitudë 4.8 godet Kosovën

Kampionët vazhdojnë me fitore

Xhoxhaj sonte synon të mbrojë për herë të dytë titullin e Kampionit të Evropës (EBU)

Zafir Berisha i nënshtrohet me sukses dy ndërhyrjeve kirurgjike

P.C Prizreni në finale

I ofroi 5 euro ryshfet policit në Vërmicë, arrestohet shtetasi i Maqedonisë së Veriut

Rrëshqitje e gurëve dhe dheut në rrugën Prizren – Prevallë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne