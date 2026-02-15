NEWBORN 18 vjen ndryshe këtë vit

Ideatori i monumentit simbolik të pavarësisë NEWBORN, Fisnik Ismajli, ka paralajmëruar konceptin e e ri artistik për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, shkruan KultPlus.
Përmes një postimi në rrjete sociale, Ismajli ka ndarë referencën ndaj “Kintsugi”, artit japonez të ngjitjes së objekteve të thyera me ar, filozofi që simbolizon shërimin, forcimin dhe rritjen e vlerës pas sfidave.
Ky mesazh është interpretuar si një paralajmërim për pamjen e re që do të marrë monumenti NEWBORN këtë vit, duke reflektuar rrugëtimin e Kosovës ndër vite dhe forcimin e saj përmes sfidave.
Monumenti NEWBORN tradicionalisht ndryshon pamje çdo vit në përvjetorin e pavarësisë, duke përcjellë mesazhe artistike dhe shoqërore.
