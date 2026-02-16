9.3 C
Largoi gruan me tre fëmijët nga shtëpia, arrestohet i dyshuari në Rahovec

By admin

Një burrë është arrestuar në Rahovec pasi i njëjti dyshohet se kishte mospërfillur udhërin e gjykatës, duke e larguar nga shtëpia gruan me tre fëmijët e tyre më 15.02.2026, ndonëse viktima kishte urdhër mbrotje.Kështu bëri të ditur Policia përmes raportit ditor më 16.02.2026.

Siç njofton policia, pas rastit, më vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtjem, ndërsa ndaj tij është iniciuar vepra penale “Mospërfillje e urdhrit të gjykatës”.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi ai nuk ka respektuar urdhrin e gjykatës ndaj viktimës femër kosovare, duke e larguar viktimën nga shtëpia me tre fëmijët e tyre. Viktima kishte urdhër mbrojtje. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”,  thuhet në njoftimin e Policisë së Kosovës.

